BMW belandt op betonnen boordsteen 11 mei 2018

De bestuurder van een personenwagen met Nederlandse nummerplaat is woensdagavond omstreeks 21 uur gewond geraakt bij een verkeersongeval op de parallelweg naast de Ringlaan.





De bestuurder verloor om een onduidelijke reden de controle over het stuur van zijn wagen en belandde tegen een obstakel op de rijbaan.





De wagen belandde daarna nog tegen een duiker en tegen een betonnen boordsteen. De brandweer heeft het slachtoffer bevrijd uit zijn wagen. Hij is met verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. (VTT)