Binnenschip gezonken na frontale aanvaring met duwbak

13 november 2018

08u07

Op het Albertkanaal is omstreeks 7 uur een frontale aanvaring geweest tussen een 60 meter lang binnenschip en een duwbak. Het ongeval gebeurde ter hoogte van Mondelez in Herentals. De twee bemanningsleden konden meteen in veiligheid gebracht worden.

Het zwaar beladen binnenschip, de Dandia, is bij de aanvaring vooraan onder het hoger liggende schip Bryan uit Schoten gevaren waarna het binnenschip gezonken is. De Dandia ligt momenteel op de bodem van het Albertkanaal, enkel de kajuit is nog zichtbaar boven het wateroppervlak. Het scheepvaartverkeer is voor onbepaalde tijd volledig stilgelegd in de omgeving. Doordat het schip geladen was met kunstmest zal de Vlaamse Milieumaatschappij stalen nemen van het water, ook Pidpa is op de hoogte gebracht van het ongeval en de lading van het schip.

“Onze hulpverleners waren snel ter plaatse, de bemanning van het binnenschip kon in veiligheid gebracht worden door een achterliggend schip. De Dandia kon niet meer gered worden. Het schip is beladen met 1000 ton kunstmest, ook de brandstof is nog aanwezig. De situatie is wel stabiel, het schip verliest geen brandstof of lading” zegt burgemeester Jan Bertels.

Redders in nood

De twee bemanningsleden van het gezonken schip zijn in veiligheid gebracht door een ander schip, de Calamus, dat achter hen voer. “We hebben het ongeval niet zien gebeuren, daar was het veel te donker voor en de afstand tussen ons en de Dandia was te groot. We zijn voorzichtig achter het schip door gevaren en hebben de twee bemanningsleden bij ons aan boord genomen. De personen waren in paniek maar ongedeerd. We hebben enkel gedaan wat we moesten doen, het is onze plicht om deze mensen te helpen. Gezien wij regelmatig dergelijke situaties oefenen zijn wij kalm gebleven en hebben we de bemanning meteen kunnen helpen.” zeggen de bemanningsleden van de Calamus.

De schepen varen met radar en elk schip heeft boordlichten zodat ze tijdig opgemerkt kunnen worden door aankomende schepen. Ook zijn er naast het Albertkanaal op verschillende plaatsen kenmerken aangebracht zodat de schippers weten waar ze zich bevinden. Hoe dit ongeval kon gebeuren is momenteel nog niet duidelijk, de scheepvaartpolitie onderzoekt de zaak.

De berging van het schip zal vermoedelijk nog een hele tijd op zich laten wachten. Indien dit teveel tijd in beslag neemt zal er gekeken worden of het Albertkanaal gedeeltelijk opengesteld kan worden. Gezien het schip vlak onder een hoogspanningsleiding ligt zal dit de berging vermoeilijken. Het is ook nog niet duidelijk of de lading al dan niet uit het schip gehaald moet worden alvorens de berging van start kan gaan.