Bijna hele dag geen treinen tussen Herentals en Turnhout 19 januari 2018

Door het stormweer was er gisteren bijna een hele dag geen treinverkeer mogelijk op het traject tussen Herentals en Turnhout. De spoorwegmaatschappij legde vervangende bussen in tussen de twee stations. De hinder ontstond nadat er rond 10 uur een boom op de bovenleiding waaide ter hoogte van Tielen. Arbeiders moesten de boom verwijderen en de bovenleiding herstellen. Spoorwegbeheerder Infrabel reageerde misnoegd. De eigenaar van het stuk grond waar de boom stond, was al verscheidene keren aangeschreven met de vraag om de boom te snoeien of te kappen. (JVN)