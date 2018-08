Bibs organiseren een verwendag 14 augustus 2018

De vijf bibliotheken die deel uitmaken van Neteland, organiseren op zaterdag 18 augustus een verwendag met een hapje en een drankje. De start wordt om 10 uur gegeven in Grobbendonk, waar illustrator Charel Cambré een signeersessie organiseert. In de bib van Olen is er om 11 uur een aperitiefconcert van Country Feedback Club. In de bib van Vorselaar is Liesbet Slegers om 13 uur te gast. Hiervoor is inschrijven noodzakelijk. Charel Cambré is om 14 uur eveneens te gast in Herenthout waar ook een optreden van de Vrolijke Valspeler is voorzien. Het slotmoment heeft plaats in de bib van Herentals waar om 16 uur de Leesbeesten hun opwachting maken. (TJH)