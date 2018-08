Bewoners zetten (minder) mooie kanten van brug in de verf 03 augustus 2018

Met een ludieke actie op de brug van de Herenthoutseweg hebben een aantal anonieme bewoners van Herentals de mooie en minder mooie kanten van de brug in de verf gezet. Naar aanleiding van Herentals Fietst willen ze duidelijk maken dat er mooiere plannen te bedenken zijn dan het ophogen van de brug over het Albertkanaal. "Met een uniek uitzicht over het water en passage langs het sas aan het Kempisch Kanaal heeft de brug het potentieel om een mooie en veilige toegangspoort te worden richting het centrum van de stad", klinkt het. Hoewel de plannen voor de verhoging van de brug al goedgekeurd zijn, hopen ze alsnog het gemeentebestuur en andere betrokkenen te inspireren. "Zo kan de brug niet alleen hoger, maar ook breder gemaakt worden met meer plaats voor voetgangers en fietsers. Op die manier kan de brug een volwaardig onderdeel worden van de stad, zeker met het oog op toekomstige ontwikkelingen op De Hannekeshoek en langs het Albertkanaal naast de wijk De Molekens."





(WDH)