Bewoners klagen over gasgeur 28 februari 2018

De brandweer in Herentals heeft gisterochtend en -voormiddag veel oproepen gekregen van inwoners die een gasgeur opmerkten. Veel mensen vreesden dat er ergens een groot gaslek zou zijn, maar van een lek was er helemaal geen sprake. "In de Gareelmakersstraat werd accidenteel gemorst met de geurstof die aan gas wordt toegevoegd. Dat veroorzaakte de gasgeur, maar er was dus geen lek en geen gevaar", aldus de brandweer in Herentals. De brandweer benadrukt dat de mensen die uit voorzorg de hulpdiensten hebben verwittigd juist gehandeld hebben. (JVN)