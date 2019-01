Bewoners even op straat door gaslek in kelder JVN

20 januari 2019

Bewoners van een appartementsgebouw in de Madrigaalstraat in Herentals hebben zaterdagavond een gasgeur waargenomen. De geurhinder was afkomstig uit de kelder van het gebouw. Daar was een lek ontstaan door werken die vrijdag in de straat zijn uitgevoerd. De bewoners moesten hun flat even verlaten terwijl Eandis het lek herstelde. Na anderhalf uur mochten alle bewoners naar hun flat terugkeren.