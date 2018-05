Bewakingsagent betrapt dieven 15 mei 2018

Een bewakingsagent van Securitas heeft in de nacht van zondag op maandag dieven betrapt op het industrieterrein aan de Atealaan in Herentals. Hij zag rond 2.45 uur een voertuig met aanhangwagen staan met daarop een deel van een stelling. Het andere deel van de stelling lag nog op de werf. De bewakingsagent zag ook dat de omheining doorgeknipt was. Het was dus duidelijk dat dieven volop bezig waren de stelling te stelen. Ze vluchtten te voet weg toen ze werden betrapt, maar de politie kon hen toch identificeren op basis van de auto die ze achter lieten. Rond 4.20 uur werden ze gearresteerd. De onderzoeksrechter liet de verdachten vrij onder voorwaarden. (JVN)