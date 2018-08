Betty en Leo vieren gouden jubileum 30 augustus 2018

In Koninkrijk in Morkhoven, vierden Leo Haepers en Betty Lambaerts hun gouden huwelijksjubileum. Leo werd geboren in Heultje, Betty is geboren en getogen in Morlhoven. Ze hebben drie kinderen, acht kleinkinderen en drie achterkleinkinderen. Beroepshalve was Leo lasser, Betty werkte in een pluimenfabriek. Leo is lid van de Schransvissers, een visclub in Lille.





(TJH)