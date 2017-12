Bestuurder vlucht net op tijd uit brandende auto 02u39 0 Foto Vanderveken De auto is uitgebrand op het kruispunt van de uitrit met de Lierse Steenweg.

Een auto is woensdagmorgen helemaal uitgebrand aan de afrit Herentals-West. De chauffeur van de wagen reed op de autosnelweg in de richting van Hasselt. Plots merkte hij op dat alle controlelampjes in de wagen begonnen te flikkeren. Omdat hij dat niet vertrouwde, besloot de bestuurder de eerstvolgende afrit te nemen. Daar heeft de auto plots vuur gevat. Het ging om een wagen met een LPG-tank. Uit voorzorg is daarom de Lierse Steenweg ongeveer een uur afgesloten. Er was ontploffingsgevaar. De bestuurder is tijdig uit de auto geraakt en kwam er met de schrik af. (TJW)