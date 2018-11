Bestuurder (27) sterft na klap tegen boom Jef Van Nooten

11 november 2018

09u01 25 Herentals Een 27-jarige man uit Herentals is vanochtend om het leven gekomen bij een verkeersongeval op de Geelseweg in Herentals. De Portugees knalde met zijn BMW op een boom naast de weg.

Het ongeval gebeurde vanochtend rond 5.30 uur. De Portugese bestuurder van een BMW kwam vanuit Geel en reed richting Herentals. Op een bepaald moment is hij van zijn rijvak afgeweken. De auto botste tegen een boom naast de weg. De klap was enorm. Het voorste deel van de BMW werd herleid tot schroot. Een vrachtwagenchauffeur die passeerde kwam als eerste bij het ongeval uit. Op dat moment reageerde de bestuurder al niet meer. De hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar dat mocht niet baten. De bestuurder is wellicht op slag dood geweest. Op de achterbank van de BMW stond een kinderstoeltje, maar op het moment van het ongeval zat het slachtoffer alleen in de wagen. Gezien de ravage aan de auto, houdt de politie er rekening mee dat het ongeval te wijten was aan overdreven snelheid.