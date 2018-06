Bestelwagen vat vuur op oprit 11 juni 2018

Op de oprit van een woning in de Kruisboogstraat is zaterdagnamiddag omstreeks 14 uur een bestelwagen helemaal uitgebrand. De oorzaak van de brand is nog onbekend, maar kwaad opzet wordt uitgesloten. Door de vlammen raakte de garagepoort zwartgeblakerd en binnenin in de garage was er heel wat rookschade. Er vielen geen gewonden bij dit incident.





(WDH)