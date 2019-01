Bernard Fonck uitgeroepen tot ‘Beste Ruiter’ op Equigala Kristof Baelus

24 januari 2019

14u51 0 Herentals De Herentalse ruiter Bernard Fonck mocht de eerste prijs voor ‘Beste Ruiter’ in ontvangst nemen op het Equigala in Brussel. Deze prijs kreeg hij overhandigd door zijn individuele prestatie op de Wereldruiterspelen in Tryon, Amerika.

Fonck beoefent een niet alledaagse tak in de ruitersport. Het minder bekende Reining is een dressuur onderdeel van western rijden. Het is de bedoeling om het paard met bijna onzichtbare bewegingen van teugels en benen te leiden.

“We moeten verschillende proeven uitvoeren waarbij we door een jury beoordeeld worden”, zegt Fonck. “Een van de proeven is bijvoorbeeld de stop. Hier is het belangrijk dat de achterste poten van het paard blokkeren en de voorpoten een stappende beweging maken. Dit alles moet in een vloeiende beweging gebeuren.”

In België is deze tak in de ruitersport minder populair, in Italië is de sport dan weer zeer populair. “Ik heb een achttal jaar in Italie gewoond en gewerkt op een paardenfokkerij. Nu ben ik ondertussen negen maanden terug in België”, klinkt het. “In België hebben we niet zoveel goede locaties om onze sport te beoefenen, we hebben een harde onderplaat nodig met daarop zeven centimeter los zand.”

Fonck is alvast blij met zijn prijs. “Het is een hele erkenning om deze prijs te krijgen, gezien andere takken in de ruitersport veel bekender zijn”, zegt Fonck.

De volgende stap hier in België is het uitbreiden van zijn eigen paardenfokkerij. Momenteel bezit de familie Fonck reeds 45 eigen paarden. Hun doel is om te kweken en te werken met hun eigen paarden.