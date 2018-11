Berging gezonken schip gaat pas dinsdag van start Kristof Baelus

26 november 2018

18u53 0 Herentals Het 60 meter lange binnenschip Dandia dat op 13 november zonk na een frontale aanvaring op het Albertkanaal kan pas dinsdag geborgen worden. Door problemen liepen de bergingswerken, die normaal maandag hadden moeten starten, vertraging op.

De lading kunstmest die in het laadruim aanwezig was is reeds met een zandpomp uit het ruim gepompt. Bij het plaatsen van de banden waarmee het schip uit het water zal worden gehesen is een vertraging opgelopen. Hierdoor zullen ze pas dinsdagochtend alles in gereedheid gebracht hebben om het schip te bergen. De banden dienen aan de kranen op de pontons bevestigd en gepositioneerd te worden alvorens de eigenlijke berging op een veilige manier van start kan gaan.