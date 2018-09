Bepaal mee de toekomst van Olympiadelaan en omgeving 06 september 2018

Het gebied rond de Olympiadelaan in Herentals krijgt een herbestemming. Het stadsbestuur en de provincie willen inwoners mee inspraak geven over de manier waarop het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) vorm moet worden gegeven.





Het projectgebied Olympiadelaan bestaat onder andere uit woonuitbreidingsgebied en braakliggend terrein, maar bevat ook SKS Herentals en moestuinen. Bovendien doorkruist de Nete met haar overstromingsrisico het gebied. Via een PRUP zal de toekomst van het gebied bepaald worden. "Op zaterdag 29 september tussen 14 en 17 uur nodigen we iedereen uit op een eerste inspraakmoment. Het is de bedoeling om met hen in gesprek te gaan en samen te komen tot een harmonieuze oplossing", legt gedeputeerde Luk Lemmens.





Zo is er nood aan ruimte voor recreatie (voetbalclub, moestuinen), ruimte voor erfgoed (oude vestenstructuur en Kattenberg) en ruimte voor stedelijke functies. Een mogelijke nieuwe locatie van het ziekenhuis en het optimaliseren van de weginfrastructuur vullen het lijstje verder aan.





Het inspraakmoment vindt plaats bij Chapelle Impérial in de Wolstraat 27.





