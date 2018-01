Belgische euro's voortaan gemaakt in Nederland 23 januari 2018

De Belgische euromunten worden de volgende vier jaar in Nederland geslagen door de Koninklijke Nederlandse Munt (KNM). Toch blijft de opdracht een Belgisch tintje hebben. De KNM is immers in handen van de Group Heylen uit Herentals. Die holding nam in 2016 de Koninklijke Nederlandse Munt over die al munten slaat voor Nederland en Luxemburg.





Eind oktober werden bij de Koninklijke Munt van België de laatste euromuntstukken geslagen. De productie werd er stopgezet omdat de vaste kosten te hoog opliepen. "De Belgische munten zullen in Utrecht worden geslagen, samen met munten uit Luxemburg en Jamaica", bevestigt men bij het bedrijf. De uitbesteding vertegenwoordigt volgens minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) een besparing van bijna 3 miljoen euro per jaar. De hele Group Heylen zal in totaal voor zestig centrale banken over de hele wereld nu de munten slaan. (VTT)