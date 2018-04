Beleggers opgelicht voor 90 miljoen 16 BEKLAAGDEN RISKEREN TOT 5 JAAR CEL IN MEGAFRAUDEZAAK MARLIES VAN BAEL

12 april 2018

02u53 0 Herentals In Turnhout stonden gisteren 16 beklaagden terecht voor de grootste Belgische beleggingsfraudezaak ooit. Hoofdverdachten Dirk D.G. en Antoon C. van het Herentalse beleggingskantoor D&D Financials zouden tussen 2005 en 2011 honderden mensen gepluimd hebben voor zo'n 90 miljoen euro. 247 slachtoffers stelden zich burgerlijke partij.

Door de enorme omvang van de zaak verhuisde de gerechtelijke zitting, die aan de eerste dag van de vier toe was - twee nu, twee eind april -, eenmalig naar het Europeion-gebouw aan Campus Blairon in Turnhout.





Een veertigtal advocaten maar ook tiental benadeelden en een zestal beklaagden waren aanwezig. Zo'n grote fraudezaak werd dan ook nog nooit behandeld in Turnhout. In de periode tussen 2005 en 2011 zouden hoofdbeklaagden Dirk D.G. en Antoon C. honderden rijke Vlamingen overtuigd hebben om te beleggen en te investeren in hun projecten. Ze beloofden een opbrengst van 6 tot zelfs 36 procent en meer.





De oplichters lieten hun slachtoffers investeren in een goudmijn een een groot project in houtskeletbouw in Afrika en in levensverzekeringen.





Middelvinger

"Ze brachten hun producten aan de man door vergaderingen, luxetrips en presentaties om zo vertrouwen te wekken. Ze gebruikten agressieve verkoopstechnieken en hadden een doordachte structuur ontwikkeld", zegt procureur Dederen. "Eens hun eigen geld op was, gebruikten ze het geld van hun klanten."





Luc en zijn familie kwamen in naam van hun overleden tante. "Antoon zei tegen mijn tante dat ze eerst haar geld van de bank moest halen en dan daarna aan hem cash moest geven. Ze was enorm wantrouwig maar toch vertrouwde ze net hem. Ik hoop dat ze zwaar gestraft worden. Antoon woont vlakbij in Retie en als ik hem er een keertje over aansprak liep hij verder door de straat met opgestoken middenvinger."





Zo hard voor gewerkt

Ook de Nederlandse Hetty Rogge ziet mogelijk haar geld nooit meer terug. "Ik ben al mijn spaargeld kwijt, ik heb 25 jaar in België gewoond maar moest terug naar Nederland omdat ik geen geld meer had. Ik woon nu in een sociale huurwoning, terwijl ik vroeger zo hard gewerkt heb voor mijn centen. Ik vertrouwde Dirk en ik heb nooit iets gemerkt. Ik wil vooral gerechtigheid. Als ik nog maar iets krijg, zal ik al tevreden zijn."





Advocaat Lambrechts pleitte voor de vrijspraak van Antoon C. "De man was directielid bij D&D Financials, maar wil dat zeggen dat hij van de fraude afwist? Hij stelde zelfs zijn vader voor om te investeren in de producten. Dat doe je toch niet als je van de fraude afweet?"





Het parket vraagt voor hoofdverdachten Dirk D.G. en Antoon C. 5 jaar cel, 3.000 euro boete en een beroepsverbod van 10 jaar. Voor de andere beklaagden werd drie jaar, 18 maanden en 12 maanden cel en boetes tussen 500 en 1.500 euro geëist.