Begijnhoven vieren twintigste verjaardag erkenning Unesco 27 juli 2018

02u31 0

Unesco erkende twintig jaar geleden de Vlaamse Begijnhoven als werelderfgoed. Het gaat om die van Brugge, Dendermonde, Diest, Gent, Herentals, Hoogstraten, Kortrijk, Leuven, Lier, Mechelen, Sint-Truiden, Tongeren en Turnhout.





Drie ervan liggen dus in de Kempen. Turnhout en Leuven hebben samen met de anderen een feestprogramma uitgewerkt. Het feestjaar start op 1 augustus in Leuven met 'Begijnhoven. Eeuwenoud. Eigentijds'. Er is ook aandacht voor de West-Vlaamse tekenaar en schilder Stefaan Kerkhof die al enkele jaren rond begijnhoven werkt. In oktober 2018 houdt de tentoonstelling halt in Turnhout. Vanaf 2019 komt die ook nog naar Hoogstraten en Herentals (VTT)