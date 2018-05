Begijnhofpark geopend voor publiek 11 mei 2018

Het nieuwe Begijnhofpark langs de Augustijnenlaan is gisteren geopend voor het publiek. Een officiële opening komt er op 3 juni, maar vanaf gisteren kunnen alle Herentalsenaren genieten in het park. De stad Herentals startte in oktober 2014 al met een studieopdracht om de groene long tussen het begijnhof, de Augustijnenlaan en de Hellekens op te waarderen. Het vroegere struikgewas maakt nu plaats voor wandelpaden, een poel en fruitbomen. Ook het Begijnhof is nu opnieuw zichtbaar vanaf de Begijnenvest. Voorbijgangers zijn alvast heel positief. (MVBO)