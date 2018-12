Baskwadderbrood wordt zaterdag in brouwerij Leysen voorgesteld Jef Tegenbos

05 december 2018

14u26 0 Herentals Op zaterdag 8 december is er, ter gelegenheid van de derde verjaardag, een opendeurdag bij brouwerij Leysen, Meivuurstraat 2 in Herentals. Tegelijk wordt met het ‘Baskwadderbrood’ een nieuw streekproduct uit Herentals voorgesteld. Het brood wordt gemaakt bij bakker Sus Mens in de Wasserijstraat in Herentals.

In het brood zijn de ingrediënten verwerkt van de Baskwadder tripel. Baskwadder is een blond licht-amber bier met verschillende hopsoorten. Daardoor krijgt het brood een kruidige smaak. Ook koriander en sinaasschil zijn, net als het bier zelf, in het brood terug te vinden. De letter ‘B’ op het brood, verwijst naar Baskwadder.

Het brood, dat verkrijgbaar is bij bakker Mens, is op de opendeurdag van de brouwerij voor de eerste keer te proeven. De deuren zijn geopend van 12 uur tot 20 uur.