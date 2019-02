Basisschool (W)Onderwijs uit Herentals organiseert carnavaldag Jef Tegenbos

27 februari 2019

Op vrijdag 1 maart, de laatste schooldag voor de krokusvakantie, organiseert basisschool (W)Onderwijs, gevestigd in de Nonnenstraat van Herentals, een ‘knotsgekke carnavaldag’. De kleuters en de leerlingen van het eerste tot en met het vierde leerjaar beginnen om 10.30 uur aan een carnavalstoet door enkele straten in het centrum van Herentals. De tocht vertrekt in de Lantaarnpad en gaat via de Kerkstraat, Collegestraat, Zandstraat, Grote Markt en Kloosterstraat naar de Nonnenstraat. Voor de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar is er in het centrum van Herentals een ‘carnaval-stadsspel’.

De stoet is meteen de apotheose van een heuse ‘gekke week’. Deze week werd en wordt elke dag in een speciaal kleedje gestoken.