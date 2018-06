Basisschool (W)Onderwijs steunt goede doelen 12 juni 2018

Enkele maanden geleden namen de kleuters en de leerlingen van basisschool (W)Onderwijs uit de Nonnenstraat in Herentals, deel aan een sponsortocht. Een activiteit die elk schooljaar op de kalender staat. De kinderen stapten, afhankelijk van de leeftijd, 3,5 of 8 kilometers voor twee goede doelen: To Walk Again en Broederlijk Delen. Net voor de uitreiking van de cheques kregen de leerlingen nog wat bijkomende uitleg over de twee projecten. Elk goed doel mocht een cheque van 1.640 euro in ontvangst nemen.





(TJH)