Basisschool (W)Onderwijs sluit ‘gekke week’ af met een carnavalstoet Jef Tegenbos

01 maart 2019

In basisschool (W)Onderwijs, gevestigd in de Nonnenstraat in Herentals, stond de laatste schooldag voor de krokusvakantie helemaal in het teken van carnaval. De jaarlijkse stoet, voor de kleuters en de leerlingen van het eerste tot en met het vierde leerjaar door de centrumstraten waar de wekelijkse vrijdagmarkt stond opgesteld, had af te rekenen met de regen. Maar dat kon de pret niet bederven.

De kinderen van het vijfde en het zesde leerjaar waren eveneens terug te vinden in het centrum. Zij moesten een ‘carnaval-stadsspel’ afwerken. Eén van de opdrachten was muziek maken. Dat deden ze onder meer voor de Lakenhal.

De carnavalsdag was in de school de apotheose van een ‘gekke week’ waarin elke dag in het teken stond van een ‘beetje gek doen’.