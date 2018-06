Basisschool 3Master wint 'Operatie Proper' 29 juni 2018

Basisschool 3Master uit de Menenstraat in Herentals is de eerste laureaat van de actie 'Operatie Proper', een actie met de steun van Vlaanderen Mooi en het afvalbeheer van IOK. De leerlingen hebben het voorbije schooljaar de handen uit de mouwen gestoken om de school en de aanpalende straten schoon te houden. Het leverde 3Master een cheque op ter waarde van 420. Een bedrag dat ze uit handen van Mien Van Olmen mochten ontvangen. De Herentalse schepen van Milieu deed ook een oproep naar de andere scholen om zich in te schrijven voor de tweede editie.





(TJH)