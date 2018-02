Baksteen in de maag? Dit trio gaat met je geld aan de haal 27 februari 2018

02u41 0 Herentals Op de rechtbank in Turnhout stonden gisterenvoormiddag drie beklaagden terecht voor oplichting en fraude. Bankbedienden Hans K. (41) en Filip V. (39) en een aannemer sluisden zo'n 180.000 euro van een koppel dat een nieuwbouw wilde zetten, naar eigen rekeningen.

Hans K. en Filip V. werkten als bankbedienden in hun eigen filiaal van AXA-bank in Herentals toen een koppel een lening bij hen afsloot voor de aankoop van een bouwgrond. "Op dat moment raadden zij voor de bouw van het huis een 'goede aannemer', Paul H. (62) aan", vertelt de procureur. "Het koppel ging akkoord en de deal was rond."





Normaal gezien leggen bouwers facturen van hun aannemers aan de bank voor, zodat die op haar beurt geleend geld kan vrijmaken om die te betalen. "K. en V. stelden het koppel echter een 'snelle en makkelijke manier' voor; de aannemer zou zijn facturen rechtstreeks naar hen doorsturen."





Valse facturen

Paul H. maakte dan valse facturen op (voor niet uitgevoerd werk) voor de bankiers. Die laatsten stuurden de facturen naar AXA België, die het geld vrijgaf, zonder enig vermoeden van kwaad opzet. "De lening was al snel opgebruikt maar op de werf was zelfs nog geen kelder uitgegraven, hoewel al 180.000 euro werd opgenomen door de beklaagden.





"De mannen duwden hun klanten in de schuldenput en maakten misbruik van hun vertrouwen", zegt de procureur. "Als we de werf bekijken, werd er maar voor zo'n 35.000 euro werk verricht."





Jaar celstraf

Volgens Hans K. werden ze om de tuin geleid door aannemer Paul H. Ook bouwmaterialenbedrijf Heumatop uit Heultje (Westerlo) werd slachtoffer van de wanpraktijken, net als AXA België. "Heumatop leverde geen materialen meer tot de aannemer betaald had", vertelt de procureur. "De bankbedienden Hans en Filip belden naar Heumatop en verzekerden hen dat de aannemer in goede papieren zat en de betaling er snel zou komen."





Het bedrijf geloofde de beklaagden, leverde opnieuw materiaal aan Paul H. maar zag geen cent. Voor deze wanpraktijken eist het openbaar ministerie voor Hans K. en Paul H. een jaar gevangenisstraf, een geldboete en een beroepsverbod voor oplichting, fraude, misbruik van vertrouwen en valsheid in geschrifte. Voor Filip V. hangt dezelfde geldboete en beroepsverbod boven het hoofd samen met een celstraf van acht maanden. Aannemer Paul H. betwist de feiten. Vonnis op 26 maart. (MVBO)