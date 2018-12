Bakker Mens bakt brood met Baskwadderbier Jef Van Nooten

08 december 2018

20u28 0 Herentals Brouwerij Leysen uit de Meivuurstraat in Herentals heeft zaterdag de derde verjaardag gevierd met de voorstelling van een nieuw streekproduct: het Baskwadderbrood.

“Dit brood wordt geproduceerd bij Bakker Mens uit de Wasserijstraat . Hij verwerkt in het brood de ingrediënten van de Baskwaddertripel”, vertelt Jorge Leysen. “In dit geval niet enkel de mout maar ook de kruiden. Hierdoor krijgt het brood zijn kruidige toets. De kenners zullen zeker de koriander en de sinaasappelschil die in het bier zitten, terugvinden in het brood. Ook het bier zelf is toegevoegd in het beslag. Een op en top Herentals streekproduct omdat zowel het bier als het brood in Herentals zijn geproduceerd.”

Ook de mout zit in het brood verwerkt. Daardoor is het Baskwadderbrood een stevig brood met een goede beet. De letter B bovenop het brood staat voor Baskwadder.