Baby Spa Precho helpt motorische ontwikkeling stimuleren

Kristof Baelus

28 november 2018

18u43 0 Herentals Bij Precho in Herentals kan je met je baby van 0 tot en met 6 maanden terecht voor een 3D en 4D echo maar ook voor een ontspannende babywelness. Deze Spa stimuleert de baby en komt de motorische ontwikkeling ten goede.

“Ik ben een jaar geleden gestart nadat ik met mijn eigen kindje klant was in een zaak in Antwerpen. Nadien ben ik mijn eigen zaak begonnen in Herentals en begint deze ook in de Kempen bekend te worden”, zegt Paulien Hoes. In Antwerpen was het concept al eerder bekend, maar sinds een jaar dus ook in de Kempen.

De sessies starten steeds met een babymassage waarna de baby in een lekker warme Baby Spa kan ‘zwemmen’. Voor de baby’s is het Spa-bad een zeer leuke ervaring maar ook intensief. Normaal worden de baby’s steeds vastgehouden, nu hebben ze volledige vrijheid in het water. Het is de enige manier dat ze op die leeftijd volledig autonoom kunnen bewegen. Een volledige sessie met babymassage en Baby Spa duurt ongeveer 45 minuten.

“Wij zijn al enkele keren een sessie komen volgen met Rhune en nadien is ze telkens zeer gelukkig. Ook als ouder ben je dan gelukkig”, zegt Tinne Devocht. “Wij komen al vanaf het moment dat Rhune 5 weken was en zullen zeker nog blijven gebruik maken van deze faciliteiten”.

Doordat het water chloorvrij is en steeds een temperatuur van 35 graden heeft, is het ook zeer goed voor de darmen van de baby’s en voor hun longen. Door de tegendruk van het water moeten ze dieper inademen.

“Op zondag 16 december organiseren we tussen 10 uur en 16 uur een mama’s praatcafé in de zaak voor alle mama’s en hun kindjes. We voorzien ook de nodige drankjes en een taartje”, zegt Paulien.