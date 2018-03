AZ Herentals zoekt 40 werknemers 13 maart 2018

02u31 0 Herentals Het Algemeen Ziekenhuis in Herentals is op zoek naar 40 nieuwe verpleegkundigen.

Om die vacatures in te vullen, organiseerden ze hun eerste jobdag en die was meteen een schot in de roos want er kwamen liefst 152 geïnteresseerden langs. "Honderd mensen was al een succes geweest. 152 is echt enorm goed voor de eerste keer", zegt HR-directeur Wim Gys. "We openen in 2019 een nieuwe vleugel en voor die uitbreiding hebben we toch ongeveer 15 tot 20 mensen nodig en dan vooral verpleegkundigen voor in de operatiezalen of voor in ons dagcentrum. Er zijn ook mensen die met pensioen gaan of voor een andere job kiezen, die posities moeten we ook kunnen opvangen."





Op de jobdag werden de bezoekers rondgeleid in de nieuwe vleugel en in het operatiekwartier. "Vele bezoekers hebben hun cv achtergelaten of hebben online gesolliciteerd, vandaag (gisteren, red.) zijn we al begonnen met deze cv's te bekijken." Het AZ zoekt verpleegkundigen, omdat er in het jaar 2019 geen nieuwe lading afgestudeerden op de arbeidsmarkt komen. "De opleiding tot verpleegkundige duurt vanaf 2019 een jaartje langer, dus zullen dan geen nieuwe verplegers of verpleegsters op de arbeidsmarkt komen. Daarom zijn we nu al op zoek naar nieuwe werkkrachten." Solliciteren kan via www.azherentals.be, geïnteresseerden kunnen ook spontaan solliciteren. (MVBO)