Avond rond rouw en verlies in ‘t Convent2 Jef Tegenbos

20 maart 2019

14u33 0

In dienstencentrum ‘t Convent2 in Herentals, wordt op maandag 25 maart een avond georganiseerd rond rouw en verlies. De activiteit begint met een streepje muziek. Nadien zijn er twee getuigenissen over verlies, en worden er tips gegeven over hoe u ermee kan omgaan. Er is eveneens gelegenheid om vragen te stellen.

Dienstencentrum ‘t Convent2 is gevestigd in de Augustijnenlaan 26/1. De avond begint om 19 uur.