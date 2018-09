Auto tegen paal 05 september 2018

De 24-jarige W.L. uit Herentals is maandagnamiddag op het Heiken in Vorselaar de controle over het stuur van zijn wagen verloren. De auto kwam tegen een paal terecht en raakte zwaar beschadigd. De bestuurder liep lichte verwondingen op. (JVN)