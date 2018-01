Auto rijdt in op bakkerij en pleegt vluchtmisdrijf 02u36 0

Tijdens de nacht van dinsdag op woensdag reed een auto in de voordeur van bakkerij 'Vroeg Wakker' aan de Stadspoortstraat in Herentals. De bestuurder van de wagen pleegde vervolgens vluchtmisdrijf. De brandweer kwam ter plaatse om de schade op te kuisen en de bakkerij weer veilig af te sluiten. Het onderzoek naar de dader is volop aan de gang. De bakkerij bleef gisteren dicht. (TJW)