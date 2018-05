Auto rijdt frituur De Statie binnen RAVAGE IN VERNIEUWDE CHALET NA CRASH MET VLUCHTMISDRIJF WOUTER DEMUYNCK

02 mei 2018

02u33 0 Herentals In de Molenstraat is gisterochtend een bestelwagen in de vernieuwde frituur De Statie gereden. De wagen vloog uit de bocht en belandde tegen de rechterkant van de frituur, die zwaar beschadigd raakte. De bestuurder pleegde vluchtmisdrijf en reed verder richting Noorderwijk, maar werd opgepakt.

Rond 5.05 uur dinsdagochtend reed de grijze bestelwagen, die vermoedelijk vanuit het centrum van Morkhoven kwam, met hoge snelheid de rechterkant van de frituur aan flarden. Ondanks de zware klap reed de bestuurder achteruit, om daarna verder te rijden richting Noorderwijk. De houten chalet is zwaar beschadigd en ook binnenin is de frituur herleid tot een puinhoop. Er vielen gelukkig geen gewonden. De politie vond aan de frituur brokstukken van het voertuig en startte een onderzoek. In de loop van de namiddag trof de politie het voertuig aan Camping De Schuur in Noorderwijk aan. Een getuige had eerder op de dag de bestelwagen op die plek zien staan. Later kwam de familie van de verdachte uit Grobbendonk aangifte komen doen en heeft de politie de 20-jarige bestuurder opgepakt. Na verhoor werd hij weer vrijgelaten. Of hij gedronken had, is moeilijk te bewijzen omdat al heel wat uren verstreken waren.





Herinneringen

Frituur De Statie is sinds drie jaar in handen van Bin He (51) en zijn vrouw. Het koppel woont samen met zijn dochter Charlot (11) in een appartement vlak bij de frituur. "Mijn broer werd wakker van de klap, maar wist niet dat het om onze frituur ging", vertelt ze. "Rond half 6 kwam de politie dan aanbellen bij ons. Toen we onze frituur zo zagen, zijn we serieus geschrokken. Ik snap niet dat de bestuurder daarna is weggereden. In die frituur heb ik veel mooie momenten beleefd en ik heb er mooie herinneringen aan, dus dit maakt me heel verdrietig. Normaal gingen we vandaag open, maar dat zal nu natuurlijk niet gaan. Veel klanten vroegen zich af wat er gebeurd was. "





Herstellen

Ook uitbater Bin He zit in zak en as na het incident. Nog niet zo lang geleden had hij zijn frituur vernieuwd, met onder meer een gloednieuwe frietketel. Toch is hij zeker niet van plan de frituur op te geven. "De afgelopen drie jaar hebben we nog zo hard gewerkt aan onze frituur. Onlangs hebben we alle ramen vernieuwd en alles nog eens opnieuw geschilderd. Hoe het nu verder moet, weten we ook nog niet meteen. Morgen gaan we alles bespreken met de verzekering. Ik denk wel dat we gaan proberen de chalet nog te herstellen. Het zal dan wel nog een hele tijd duren alvorens we weer open zullen kunnen gaan, ik reken op minstens drie weken of een maand. Ik blijf alvast met een verdrietig en naar gevoel achter."