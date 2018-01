Auto ramt paal 20 januari 2018

Een 25-jarige bestuurster, C.C. uit Lier, heeft gisterochtend de controle over het stuur van haar wagen verloren op de Ringlaan in Herentals. De vrouw raakte met haar auto van de weg af. Ze ramde een verlichtingspaal. De bestuurster is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. (JVN)