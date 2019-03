ASH Polaris kijkt naar de sterren Jef Tegenbos

08 maart 2019

14u31 0

Naar aanleiding van de Nationale Sterrenkijkdagen, trekt ASH Polaris, de vereniging voor amateursterrenkundigen uit Herentals, op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart naar het vorig jaar vernieuwde stadspark van Herentals. Op beide dagen stelt de vereniging vanaf 19 uur zijn telescopen op. Bij helder weer kan iedereen onder meer de belangrijkste sterrenbeelden bekijken.

In het Koetshuis, dat in het park is gevestigd, is er tegelijk een doorlopende voordracht over de sterrenbeelden. Iedereen is welkom, de toegang is gratis.