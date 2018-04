Asbest vrijgekomen bij schuurbrand met auto's 06 april 2018

Een brand heeft donderdagnamiddag twee auto's vernield in een schuur aan de Wiekevortseweg in Herentals. Bij de brand kwam ook asbest vrij.





De brand brak rond 17.20 uur uit in een kleine loods achter een woning in een klein straatje aan de Wiekevorstseweg in Morkhoven. In de loods stonden drie auto's gestald. Een man was aan die auto's aan het sleutelen toen één van de wagens in brand vloog. Volgens de man was hij op het moment van de brand zelf niet meer met de auto's bezig. Hij zou zich al buiten de loods hebben bevonden toen het vuur ontstond, maar wellicht is de brand het gevolg van eerdere laswerken aan één van de voertuigen. De auto die in brand vloog, is volledig uitgebrand. De vlammen sloegen ook over op een andere wagen. Ook die auto raakte zwaar beschadigd. Het derde voertuig in de loods bleef gevrijwaard. De brandweer had de vlammen snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat de vlammen oversloegen op het golfplaten dak van de schuur. Ook de schuur raakte zwaar beschadigd. Bij de brand is ook asbest vrij gekomen, maar omdat er weinig bewoning is in de buurt van de loods, zorgde dat niet voor problemen.





Opvallend: de loods waar de brand uitbrak vertoonde aan de poort nog de restanten van politiestickers die gebruikt worden om een pand te verzegelen. Vermoedelijk werd ooit een cannabisplantage in de loods aangetroffen en zijn de zegels nadien nooit weggehaald. (JVN)