Asbest vrijgekomen bij magazijnbrand GEMEENTE KONDIGT RAMPENPLAN AF WOUTER DEMUYNCK

13 april 2018

02u39 0 Herentals Gisterenochtend heeft een woeste

vlammenzee een magazijn in de as





gelegd aan de Morkhovensweg in





Noorderwijk. Daarbij kwam ook asbest vrij. Het duurde anderhalf uur voor de brand onder controle was.





De brand brak gisterenochtend iets na 9 uur uit in een magazijn aan de Morkhovenseweg, naast de bekende winkel De Grabbelton. Twee opslagplaatsen werden compleet vernield. De brandweer van Herentals kwam ter plaatse en kreeg bijstand van de korpsen van Westerlo, Geel, Herenthout en Mol. Omwonenden in Wiekevorst, Noorderwijk, Morkhoven en Herenthout werd door de hevige rookpluim gevraagd ramen en deuren gesloten te houden, automoblisten moesten hun ventilatie uitschakelen. Pas rond 10.30 uur was de brand onder controle. "Toen we hier aankwamen, zagen we de vlammen al", klinkt het bij de brandweer. "Over de oorzaak is nog niets bekend."





Het grootste deel van het magazijn werd als opslagplaats gebruikt door De Grabbelton, dat merkproducten uit faillissementen en overstocks verkoopt. Een klein deel van de loods werd ook nog verhuurd aan een lokaal loodgietersbedrijf. "Gelukkig waren er geen collega's aanwezig. Mijn broer heeft zijn bestelwagen nog kunnen verzetten, maar voor de rest was er niets aan te doen", vertelt Tom Hoefnagels, zaakvoerder van De Grabbelton. Voor het familiebedrijf is de brand een enorm zware klap, al houdt Tom de moed erin. "Het zal een probleem vormen om onze winkels open te houden, maar gelukkig kunnen we rekenen op onze familie en onze klanten."





Door de brand kwamen er ook asbestdeeltjes vrij. De stad kondigde het gemeentelijke rampenplan af. "Dat deden we omdat andere gemeenten potentieel betrokken zouden raken, maar dat bleek niet het geval te zijn. We hebben ook geen inwoners moeten evacueren", aldus burgemeester Jan Bertels (sp.a). In de ruime omgeving werden metingen gedaan om de asbestvervuiling in kaart te brengen. "Het valt uiteindelijk nog mee, het gaat van Morkhovenseweg tot café Berkemus, met ook nog een stukje weide. Niet alles wat is neergekomen bevatte bovendien asbest, het ging grotendeels om polyester. Alle inwoners in de omgeving krijgen vandaag (gisteren, red.) een brief. We hebben al een gespecialiseerde firma gecontacteerd om alles te komen reinigeren. Ten laatste om 7 uur 's ochtends zouden ze kunnen beginnen aan hun opdracht."





De inwoners die een brief kregen mogen zelf niet starten met schoonmaken. Wie geen brief ontving, mag zelf roet en andere producten zoals polyester opruimen. Om 17 uur werd een deel van de rijbaan aan de Morkhovenseweg vrijgemaakt. Ter hoogte van het magazijn bleef de helft van de rijbaan afgesloten aangezien de brandweer nog de hele nacht in de weer is met afbraakwerken en nablussen. Er werden tijdelijke verkeerslichten geplaatst.