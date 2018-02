Arbeiders vinden drie skeletten op werf GRAFTOMBES VAN 17DE-EEUWSE KLOOSTER BLOOTGELEGD WOUTER DEMUYNCK

17 februari 2018

02u43 0 Herentals Op de hoek van de Fraikinstraat, Augustijnenlaan en Belgiëlaan hebben arbeiders donderdagvoormiddag de restanten van een grafkelder uit de 17de eeuw ontdekt. Wellicht gaat het om de grafkelder van het Augustijnenklooster. Er werden al drie skeletten opgegraven.

Op de site vinden momenteel sloopwerken plaats van het voormalige fitnesscentrum No Limits. Voordien zat op die plaats de stedelijke administratie. Arbeiders stootten donderdag op een grafkelder en vonden twee skeletten. Al snel bleek het om een archeologische vondst te gaan. De stoffelijke overschotten dateren uit de 17de eeuw, toen op die plek nog het Augustijnenklooster van Herentals stond.





Archeoloog Geert Vynckier, die voor het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid werkt, leidt sinds donderdag het onderzoek. "We zijn nog volop bezig met de opgravingen, maar de voorlopige hypothese is dat het om de resten van het klooster gaat. We kunnen dat nog niet met zekerheid zeggen omdat naast het klooster ook een kerk stond."





Priesters

"Het kan dus ook om de graftombe van de kerk gaan, al is de wijze van begraven in de graftombe een sterke indicator dat het restanten van het klooster zijn. Priesters worden met hun hoofd immers naar het oosten of westen begraven, terwijl dat bij paters naar het zuiden gebeurde, zoals hier het geval was. Verder onderzoek zal ook onder meer de lengte en het geslacht van skeletten uitwijzen, al lijkt het me sterk dat hier vrouwen begraven lagen", zegt Vynckier. Van het Augustijnenklooster blijft vandaag enkel nog de infirmerie over. Sinds 1993 doet dat gebouw dienst als stadsarchief.





Er werden inmiddels drie skeletten opgegraven - twee donderdag en één gisteren - uit zeven graftombes. "In totaal vonden we negen graftombes, dus de resterende twee gaan we de komende dagen openbreken", vervolgt Vynckier. "Ik vermoed dat we daarbij nog zo'n drie extra tombes zullen aantreffen." Vynckier en zijn team zullen nog zo'n twee dagen op de site werken.





De aannemer ondervindt door de archeologische vondst gelukkig geen hinder. Er kon op andere plekken van de site verder gewerkt worden zonder dat de planning in het gedrang kwam. De skeletten werden overgebracht naar een labo voor verder onderzoek.