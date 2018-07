Annie en Marcel zijn 50 jaar getrouwd 12 juli 2018

Op de Voortkapelseweg in Noorderwijk, vierden Marcel Matthijs en Annie Peeters hun 50ste huwelijksverjaardag. Marcel werd geboren in Noorderwijk, Annie in Herenthout. Ze hebben één dochter, Suzy, en drie kleinkinderen.





Marcel was werkzaam in de bouwsector, Annie bij De Beuckelaer en Walcotex. De jubilarissen zijn lid van de Noorderwijkse Mosterdclub, Annie is eveneens aangesloten bij Femma.











(TJH)