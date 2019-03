Amuzet te gast op ‘Boke Hertals’ in ‘t Schaliken Jef Tegenbos

16 maart 2019

12u42 0

In de foyer van ‘t Schaliken, Grote Markt 35 in Herentals, heeft op dinsdag 19 maart, tijdens de middagpauze, een optreden plaats van Amuzet. Een groep die diverse muziekstijlen combineert. Op het programma staan Franse musette, dansen uit de Balkan, Braziliaanse feestmuziek. Dat in combinatie met chansons in het Nederlands, Frans en Spaans.

Amuzet bestaat uit accordeoniste Jolien Wils, die leerkracht is in de muziekacademie van Herentals, Hans Jochems (gitaar, cister en zang) en Anneleen De Bonte (klarinet). Het optreden begint om 12.15 uur en duurt een uur. De toegang is, net als de boterhammen, gratis.