Altijd op hoogte van handelaarsacties dankzij nieuwe stadsapp 26 april 2018

In Herentals werd gisteren de nieuwe stadsapplicatie voor smartphone en tablet voorgesteld. Deze app biedt onder andere kansen aan handelaars om hun eigen pagina te maken en er acties op te promoten. Ook de burgers kunnen met deze applicatie communiceren met de stad en problemen melden via het meldpunt. "De app is heel toegankelijk voor iedereen en is een belangrijke stap in dit digitale tijdperk", zegt schepen van ICT Bieke Baeten. "Handelaars en burgers kunnen er gratis gebruik van maken en het werkt heel gemakkelijk. De welkomstpagina lijkt een beetje op het nieuwsoverzicht op Facebook, daar komen ook op dezelfde manier verschillende nieuwtjes op van de stad maar ook van de verschillende handelaars."





Met deze applicatie wil de stad haar dienstverlening nog beter maken. "We hadden al een goede dienstverlening maar willen met de app nog dieper ingaan op de digitale media. Ik denk dat wij hiermee bij de voorlopers zijn in de Kempen." Wie moeite heeft om te werken met de app kan langsgaan bij de stadsdiensten. "We bieden ondersteuning om met de app te leren werken, we willen iedereen begeleiden om er goed mee om te gaan en te gebruiken", zegt Baeten.





Ook niet-Herentalsenaren kunnen de app gratis downloaden. "Daarop kunnen ze kijken welke restaurants of winkels ze kunnen bezoeken of welke activiteiten er plaatsvinden in Herentals." De app wordt gepromoot in de stadskrant en op de mediakanalen van de stad. Iedereen kan de applicatie downloaden via de App store of via Google Play.