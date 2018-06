Alle fans welkom op trouw Wout Van Aert OVERROMPELING VERWACHT OP DOMEIN LE PAIGE JEF VAN NOOTEN

23 juni 2018

02u36 0 Herentals Domein Le Paige in Herentals maakt zich best op voor een volkstoeloop volgende vrijdag. Wout Van Aert geeft er zijn ja-woord aan Sarah De Bie. Via Twitter nodige hij gisteren al zijn fans uit om daarbij aanwezig te zijn.

Wout Van Aert treedt op vrijdag 29 juni in het huwelijksbootje met zijn verloofde Sarah De Bie. Het grote publiek was wellicht nog niet op de hoogte van die trouwdatum, maar daar kwam gisteren verandering in. De wielrenner stuurde een tweet de wereld in waarmee hij iedereen uitnodigde om naar zijn trouw te komen. "Omdat mijn fans (en die van Sarah) super belangrijk zijn, willen wij jullie graag uitnodigen op het burgerlijk huwelijk", tweette Wout Van Aert, gevolgd door een emoticon van twee champagneglazen."We hebben er geen idee van hoeveel fans er zullen opdagen. Na deze tweet zullen er dat misschien wel heel veel zijn", vertelt Van Aert. "We zouden blij zijn met een grote opkomst, want we willen mijn supporters graag betrekken bij deze speciale dag."





Het feest willen Van Aert en Sarah De Bie privé houden. "De trouw is gepland om 11.30 uur. Tegen 12 uur komen we wellicht terug buiten. We willen dan een half uur tijd vrij maken om met de fans te toosten en een praatje met hen te slaan."





Burgemeester Jan Bertels zal het huwelijk voltrekken. Hij beseft dat er mogelijk veel mensen naar kasteel Le Paige zullen afzakken. "Domein Le Paige is erg groot. Er kunnen heel wat fans terecht. Maar het is wel zo dat niet iedereen in de trouwzaal zal geraken. Daar kunnen hooguit vijftig mensen binnen, en die plaatsen zijn voorzien voor familie", zegt Bertels. "De fans kunnen wel een glimp opvangen of een erehaag maken aan de trappen van het kasteel."





Twee garçons

De burgemeester plant één van de komende dagen nog een gesprek met Wout en Sarah om één en ander praktisch te regelen. "Ik verwacht dat toch wel heel wat supporters. Bijvoorbeeld mensen die nieuwsgierig zijn naar het bruidskleed van Sarah. We zullen deze week met hen nog bespreken wat de plannen zijn, en wat ze eventueel voorzien voor de fans", besluit Jan Bertels. "Het is een traditie in Herentals dat wij een glaasje geven aan alle genodigden van een trouw. Dat zullen we hier ook doen. Maar als Wout over een paar dagen zegt dat hij 1.000 fans verwacht, zullen we het anders moeten aanpakken dan normaal. Dan zullen we niet toekomen met twee garçons."





Ook leden van de supportersclub van Wout Van Aert zullen ongetwijfeld naar kasteel Le Paige afzakken. "Met het bestuur van de supportersclub zijn we uitgenodigd op de receptie. We zullen daar een cadeau overhandigen namens de club. Maar voor het overige plannen we niks speciaal. We zullen ook geen bus inleggen. Dat is overbodig, want het is amper 10 minuten rijden vanaf het supporterslokaal", zegt Lorenz Vloemans.