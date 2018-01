Al vaker vluchtelingen ontdekt 02u42 0 Herentals In het arrondissement Turnhout heeft de politie in 2017 meermaals illegalen onderschept.

31 juli: 14 Irakezen gevat nabij de Kempenlaan in Beerse.





Begin augustus: vijf Afrikanen aangetroffen in een vrachtwagen aan Hagelberg in Olen.





Eind augustus: trucker vindt illegalen in zijn vrachtwagen op de parking van de E34 in Gierle. Zij konden ontkomen nadat ze de chauffeur een pak rammel hadden gegeven.





16 oktober: vier Afrikaanse vluchtelingen zitten in een laadruimte bij de firma Michiels in de Zuidgoordijkstraat in Hulshout.





21 november: vijf Irakezen en Iraniërs opgepakt die zich hadden verstopt nabij het ziekenhuis in Mol.





Begin december: bij transport Michiels in Hulshout zijn vijf illegalen onderschept.





December: Irakezen aangetroffen in verlaten douanekantoor in Mol-Postel.





19 december: tien illegalen in een vrachtwagen bij koekjesfabrikant LU in Herentals.





Dit is een opsomming van feiten die bekendraakten via de media. Het echte aantal vluchtelingen dat is onderschept, ligt hoger. (JVN)