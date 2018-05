Afterworkparty in open lucht op Kerkplein 26 mei 2018

02u46 0

Op het Kerkplein in Herentals hield vrijdagavond de Apérotime-tournee halt. Apérotime is een afterworkparty in open lucht en is gratis toegankelijk voor iedereen. "Na een geslaagde try-out in 2017 op de Grote Markt van Lier en Geel, is Apérotime klaar om zijn vleugels uit te slaan", vertelt medeorganisator Jan Moons. "Apérotime, met per editie gemiddeld 2.000 bezoekers, zal zijn tenten opslaan in een 15-tal Vlaamse steden en gemeentes." Bezoekers aan Apérotime mogen zich naast opzwepende muziek ook verwachten aan foodtrucks en drankjes. "En dit op unieke locaties in de stad. We kleden de grote markten aan met tropische planten, lampjes en gezellige tafeltjes", aldus nog Jan Moons. "De ideale plaats om samen met collega's op vrijdag je werkweek af te sluiten." Op 22 juni is Geel aan de beurt. (JVN)