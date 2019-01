Actrice Els Dottermans stelt boeken voor in Lakenhal Jef Tegenbos

21 januari 2019

Theateractrice Els Dottermans, verbonden aan het NTGent, is op zondag 27 januari om 10.30 uur te gast in de Lakenhal van Herentals. In het kader van het literaire programma ‘Boeken en Bubbels’ bespreekt de actrice een aantal boeken die een speciale betekenis hebben in haar leven. Het folkduo Lies en Jeroen zorgt voor de muzikale omlijsting.

De toegang bedraagt, aperitief inbegrepen, 10 euro. Houders van een vriendenpas betalen 7 euro. Voor houders van een vrijetijdspas is dat 5 euro. Tickets zijn te verkrijgen in ‘t Schaliken, Grote Markt 35 in Herentals. Telefoon: 014/21.90.88.