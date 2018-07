Acties tegen zwerfvuil leveren 3Master cheque op 04 juli 2018

De school 3Master uit Herentals heeft een cheque ter waarde van 420 euro gekregen. De school kreeg het geld als beloning voor de deelname aan het project 'Operatie Proper', een initiatief dat scholen en verenigingen steunt in hun initiatief tegen zwerfvuil. Operatie Proper was een project van IOK Afvakbeheer. "Zeven verenigingen, vierentwintig lagere en zeven secundaire scholen in achttien gemeenten trokken dit schooljaar ten strijde tegen zwerfvuil en sluikstort. De deelnemers gingen een paar vastgelegde uitdagingen aan zoals het regelmatig opruimen van de eigen terreinen en de directe omgeving", aldus het stadsbestuur van Herentals. 3Master uit Herentals was dus één van de scholen met de cheque tot gevolg. (JVN)