ABCTheater brengt zwarte komedie Jef Tegenbos

16 februari 2019

In de feestzaal van het KOSH, campus Collegstraat in Herentals, gaat op zaterdag 23 februari de zwarte komedie ‘Fun...Erarium’ in première. In het funerarium van begrafenisondernemer Verdoodt worden twee verkeersslachtoffers binnengebracht. Als blijkt dat deze lijken kunnen horen, spreken en bewegen zonder dat iemand er iets van merkt, gaan de poppen aan het dansen. De komedie is van de hand van Benny Baudewyns. De regie is in handen van Annemie Du Bin.

Naast de première zijn er nog voorstellingen op 1, 2, 6, 8 en 9 maart, telkens om 20 uur. De voorstelling van zondag 24 februari begint om 14.30 uur. Kaarten kosten 9 euro en zijn te verkrijgen via de website: www.abctheater.be of e-mail: abctheater@hotmail.com.