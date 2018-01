ABC Theater speelt komedie 27 januari 2018

03u05 0

Theatergroep ABC Theater brengt in februari de komedie van Johan Deckers 'Een dood-gewoon avondje' in regie van Joris Stesses. In het stuk wil Ria samen met haar man Frank hun eerste huwelijksverjaardag vieren. Net diezelfde avond heeft Frank een afspraak met zijn directeur om zijn promotie te bespreken. Het is geen alledaags voorstel van de directeur, waardoor Frank in allerlei benarde situaties terecht komt. Dit is alvast de start van een allesbehalve 'dood-gewoon avondje'.





Er wordt op 10, 14, 16,17, 23 en 24 februari om 20u gespeeld in de Podiumzaal aan de Collegestraat, op 11 februari is er een voorstelling om 14u30. Nieuw dit jaar is de voorstelling op woensdagavond 14 februari, want die kan je eventueel combineren met een valentijnsbuffet, dat om 18u begint. Reserveren kan op www.abctheater.be of 0479/95.08.66.





(WDH)