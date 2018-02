ABC-theater brengt komedie 13 februari 2018

De podiumzaal van het Sint-Jozefscollege in Herentals, is de plek waar ABC-theater uitpakt met 'Een dood-gewoon avondje', een komedie van Johan Deckers in een regie van Joris Stesses. Angelique Delannoye, Naomi Horemans, Koen Lieckens, Tamara Van Dessel, Rita Van Dijck, Marc Van Tilburg en Bart Vervecken nemen de verschillende rollen voor hun rekening. De première vond vorige zaterdag plaats. De andere voorstellingen zijn op 16, 17, 23 en 24 februari om 20 uur en op 11 februari om 14.30 uur. De toegang bedraagt 9 euro.





(TJH)