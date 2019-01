Aantal woninginbraken fel gedaald in politiezone Neteland Kristof Baelus

21 januari 2019

20u09 0 Herentals In politiezone Neteland kunnen ze fier zijn wat betreft hun aanpak in woninginbraken. In 2018 werden bijna de helft minder woninginbraken vastgesteld dan het jaar voordien, wat wil zeggen dat hun aanpak loont.

De exacte cijfers zijn nog niet bekend, deze worden momenteel nog berekend door politiezone Neteland. Wel staat het vast dat na de stijging in 2017, er in 2018 vermoedelijk 48% minder woninginbraken waren. Bedrijfsleiders kunnen ook op beide oren slapen, politiezone Neteland ziet ook het aantal inbraken in bedrijfspanden dalen met zo’n 40%.

Minder goed nieuws komt er bij het bekijken van het aantal ongevallen met letsels. In 2017 zag de politiezone een daling van 7% tegen over het aantal in 2016. In 2017 moeten we vaststellen dat er zich 22% meer ongevallen met letsels voordeden dan het jaar voordien.