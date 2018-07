Aantal Kempenaars met gepersonaliseerde nummerplaat stijgt fors 10 juli 2018

02u48 0 Herentals 791 Kempenaars rijden op dit moment rond met een gepersonaliseerde nummerplaat. Het aantal aanvragen is sinds eind vorig jaar opnieuw fel gestegen, aangezien de prijs is teruggebracht van 2.000 naar 1.000 euro.

Dat blijkt uit antwoord op een schriftelijke vraag van federaal parlementslid Yoleen Van Camp (N-VA) uit Herentals aan minister Bellot. Sinds 31 maart 2014 kunnen Belgen een gepersonaliseerde nummerplaat aanvragen. "Voor de eerste maanden van 2018 werden in de Kempen 127 gepersonaliseerde nummerplaten aangevraagd. Hoogstraten blijft de populairste locatie om rond te rijden met een eigen nummerplaat, want sinds de prijsdaling eind december werden daar 13 gepersonaliseerde nummerplaten aangevraagd. Balen is het andere uiterste, daar werd geen enkele aanvraag geregistreerd", zegt Yoleen Van Camp.





Sinds de prijsdaling van eind december bracht de Kempenaar de federale staatskas op die manier 127.000 euro op (cijfers tot en met april 2018). (WDH)